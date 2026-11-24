Agents de la Policia Nacional han detingut dues persones a Barcelona per la seva presumpta vinculació amb una xarxa internacional dedicada a canalitzar fons econòmics cap a l’organització Hamàs i el seu braç armat, les brigades Ezz-al-Din al-Qassam. Almenys una de les detencions s’han produït concretament a Terrassa, al barri de Ca n’Anglada, al carrer de Sant Damià (en el tram comprès entre els carrers de Sant Tomàs i del Doctor Aymerich i Gilabertó). Segons la informació policial, als detinguts se’ls atribueix la presumpta participació en els delictes d’adoctrinament, adoctrinament a tercers, enaltiment del terrorisme i finançament d’organització terrorista.
Circuits financers i criptoactius
La investigació apunta que els arrestats mostraven un alt grau de radicalització i mantenien contacte estret amb un entramat dedicat a la captació, la intermediació i l’enviament de diners cap a la Franja de Gaza.
Per dificultar el rastreig dels diners i ocultar el destinatari final —l’organització terrorista—, la xarxa utilitzava mecanismes financers tant convencionals com digitals. En concret, els investigadors assenyalen l’ús d’intermediaris, empreses de tramesa de diners i criptoactius, a més de complexos moviments internacionals de fons.
Direcció judicial i continuïtat del cas
L’anàlisi de les transaccions econòmiques i de les comunicacions entre els implicats ha permès reconstruir part d’aquesta estructura d’intermediació transfronterera i seguir el rastre dels fons.
La causa, que continua oberta, l’ha duta a terme la Comissaria General d’Informació amb la col·laboració de les brigades provincials d’Informació de Barcelona i Melilla. Les diligències s’han desenvolupat sota la direcció de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància (plaça núm. 2) i de la Fiscalia de l’Audiència Nacional.
L’autoritat judicial ja ha decretat l’ingrés a la presó per als dos investigats.