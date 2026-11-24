Terrassa incorporarà 42 habitatges de manera permanent al parc públic gràcies a l'operació que ha aprovat aquest dimarts el Govern per comprar 460 pisos socials arreu de Catalunya per un import total de 40,28 milions d'euros. Els immobles, fins ara propietat de BuildingCenter, SAU i LivingCenter Activos Inmobiliarios S.A., ja es destinen actualment a polítiques socials i els gestiona per cessió l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Amb aquesta adquisició, els pisos passaran a ser de titularitat pública indefinida i no podran retornar al mercat privat.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat en roda de premsa que l'objectiu de l'executiu és garantir que les persones que ja viuen en aquests habitatges en règim social puguin continuar-hi amb tranquil·litat, sense témer que s'acabi el contracte o la cessió vigent. "El que fem amb aquesta adquisició és estabilitzar les famílies", ha remarcat Paneque.
Amb aquests 42 pisos, Terrassa se situa com el segon municipi català amb més habitatges inclosos en l'operació, només al darrere de Lleida, que en suma 62. La resta d'immobles es reparteixen per totes les vegueries, majoritàriament en localitats declarades zones de mercat residencial tensat. En conjunt, la mesura abasta 72 municipis i inclou també 24 habitatges a Badalona, 23 a Tarragona, 21 a Girona, 17 a Sabadell, 16 a Manresa, 12 a Santa Coloma de Gramenet, 10 a Mataró i 9 a Barcelona, entre d'altres.
Segons ha detallat la portaveu, la compra no s'ha fet mitjançant el dret de tanteig i retracte, sinó que respon a una operació pactada amb els propietaris. Paneque ha celebrat l'acord i ha subratllat que la iniciativa "ve a completar" la resta de polítiques de l'executiu per ampliar el parc públic d'habitatge, entre les quals ha esmentat el pla 50.000, el programa Regenera i la reserva pública de solars.