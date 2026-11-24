L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte per substituir un tram del col·lector del carrer de Bartrina, a la cruïlla amb el carrer de Provença. Aquest àmbit es troba actualment restringit al trànsit, però la previsió és que els treballs permetin reobrir la via durant el primer trimestre del 2027.
La intervenció permetrà solucionar els problemes estructurals detectats l'any 2026 en aquesta xarxa subterrània, quan una inspecció va constatar que el tub presentava deformacions importants que feien obligatòria la seva renovació. Les obres consistiran a canviar la canonada malmesa per una de nova de polipropilè i construir dos pous de registre. També es tornaran a connectar tots els embornals i claveguerons existents, i es refarà el paviment estenent una base de formigó de 20 centímetres coberta d'una capa asfàltica de rodament.
La regidora d'Obres Públiques i Manteniment, Montserrat Alba, ha destacat que "amb aquesta actuació donem una resposta definitiva a un problema estructural del col·lector, garantint la seguretat de la via i recuperant la normalitat i la mobilitat al carrer". Alba també ha reivindicat que "el manteniment del clavegueram és una feina que no es veu, però que és imprescindible per al bon funcionament i la seguretat de la ciutat".
L'actuació té un pressupost d'execució de 48.378,66 euros, amb l'IVA inclòs, i està previst que les obres tinguin una durada aproximada de quatre setmanes.