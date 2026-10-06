Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 7 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 7 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancisca López Ruzafa, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 7 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJudith Echávez De la Cruz, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 7 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRaúl Ramírez Ortega, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 7 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n