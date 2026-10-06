Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 7 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 d’octubre de 2026 a les 18:59
Actualitzat el 06 d’octubre de 2026 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies de dimecres 7 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisca López Ruzafa, 94 anys

Data de la defunció: 6 d'octubre

Cerimònia: 7 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Judith Echávez De la Cruz, 79 anys

Data de la defunció: 5 d'octubre

Cerimònia: 7 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Raúl Ramírez Ortega, 76 anys

Data de la defunció: 5 d'octubre

Cerimònia: 7 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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