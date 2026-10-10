Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 11 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 11 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFelisa Durán García, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 d'octubre\r\nCerimònia: 11 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAndrés Pozo Almansa, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 d'octubre\r\nCerimònia: 11 d'octubre, a les 11.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJose Angulo Sánchez, 65 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 d'octubre\r\nCerimònia: 11 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n