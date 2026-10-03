Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 4 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’octubre de 2026 a les 19:05
Actualitzat el 03 d’octubre de 2026 a les 19:07

Aquestes són les cerimònies de diumenge 4 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Antonio Ansio Pedraza, 61 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 4 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lola del Río Vergara, 89 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 4 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Trini Cortés Fernández, 61 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 4 d'octubre, a les 11.00 hores, a peu de sepultura complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Mesa Pedregosa, 87 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 4 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio López González, 78 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 4 d'octubre, a les 13.15 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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