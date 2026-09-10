A l'espera del carril bici entre Sabadell i Terrassa: "A veure si acaben d'una vegada"

Entre Sabadell i Terrassa s’està construint un nou carril per a bicicletes i vianants paral·lel a la carretera de Terrassa (N-150). Ja està operatiu en bona part del recorregut, però falta el més important: enllaçar els dos trams ja construïts entre l’Hospital de Terrassa, per una banda, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per l'altra mitjançant un nou viaducte de 140 metres de longitud. Entre els usuaris que utilitzen alguna de les dues parts ja útils, el clam és clar: quan tot estigui acabat serà una bona oportunitat per connectar els dos municipis ja sigui per feina o per oci.
Fa dos anys, l’estiu de 2024, va entrar en servei el tram de Sabadell que comença a l'altura de la ronda de Jean Monet/carretera de Terrassa i arriba al Complex Egara dels Mossos d’Esquadra i l’Institut Castellarnau. Des d’allà fins al Consell Comarcal, el carril bici està fet, però segons la senyalització no es pot fer servir, perquè s’estan enllestint la vorera i calçada al seu voltant.
I, passada la seu comarcal, arriba el tram que queda pendent: s’està començant a aixecar el viaducte de 140 metres de longitud que permetrà creuar el torrent de la Betzuca tant a autobusos com bicicletes. Aquesta actuació configurarà el que el Departament de Territori anomena corredor de bus ràpid (BRCAT), el qual busca afavorir la mobilitat sostenible i activa i la seguretat viària i, tanmateix, permetrà que l’hospital tingui dos accessos i no només un com fins ara. A part, a la carretera s’està construint una nova rotonda d’accés al centre hospitalari terrassenc.
El BRCAT consta d'un recorregut d'1,2 quilòmetres entre l’Hospital de Terrassa i la rotonda d’accés al Complex Egara dels Mossos d'Esquadra, seguint l’antiga N-150 (N-150a), que interconnectarà els equipaments existents en aquest àmbit entre els quals també s'inclouen Mercavallès o l'Institut Castellarnau. Aquest corredor estarà destinat a la circulació d’autobusos, bicicletes, vianants, vehicles de mobilitat personal i vehicles d’emergència. Els vehicles privats i de mercaderies –uns 23.000 diaris segons la conselleria– seguiran circulant per la carretera de Terrassa tal com passa actualment. El conjunt d'inversions en les diferents obres d'aquest projecte, per part de Territori, és d'uns 15 milions d'euros, parcialment finançats per fons europeus.
Un ciclista que aquest dimecres utilitzava el carril bici per la banda sabadellenca, Antoni Lleonart, va explicar al Diari que "em dona més seguretat que la carretera. Ara fer aquest tram és més segur així. Fa molt de temps que hi treballen, cada dia esperes un petit avenç a veure si acaben d'una vegada". Lleonart creu que quan estigui acabat i enllaçat entre Sabadell i Terrassa algun dia l'aprofitarà en tot el seu recorregut perquè "si seguís podria explorar més alternatives, així que ho trobo interessant".
Des de la banda terrassenca, un altre usuari que va amb bicicleta, Álvaro Rodríguez, detalla que “[el carril bici] l’utilitzo per anar a l’hospital quan toca, és molt còmode. Estic esperant que l’acabin perquè sóc fan de la bici i m’agradaria moure’m amb més facilitat. Per arribar a l’hospital em sembla una millora molt notòria i si podem anar a Sabadell per aquí, sense tren o cotxe, perfecte”. Per la seva part, Marta Fernández assenyala que “abans no hi havia res per anar-hi caminant. De moment, per anar a l’hospital és còmode, tot i que una mica d’ombra a l’estiu aniria molt bé”.