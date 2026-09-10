Una Diada amb l’amnistia encara de fons: què passarà amb Lluís Puig?

Catalunya arriba a la Diada nacional de l’11 de Setembre en un clima d’incertesa política, marcada per la falta d’aplicació efectiva de la llei d’amnistia i pel debat al voltant de l’auge de l’extrema dreta.
En l’àmbit local, Terrassa viurà, a les 10 hores, la seva pròpia diada institucional a la plaça de l’Onze de Setembre. L’alcalde, Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus municipals, presidirà l’esdeveniment que inclourà el parlament institucional i la tradicional ofrena floral al peu de l’escultura “Al Vent” d’Albert Novellón, on es dipositarà una rèplica de flors de l’escut de la ciutat. L’acte es tancarà amb la interpretació de l’himne dels Segadors i la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès, abans que l’atenció es traslladi a les grans mobilitzacions del país.
A l’espera de Lluís Puig
Catalunya manté la mirada posada en aquest context d’expectativa política que té un vincle directe i molt estret amb la ciuta. L’horitzó de l’amnistia i el possible retorn de Carles Puigdemont afecta plenament l’exconseller terrassenc Lluís Puig, pendent de la resolució dels recursos per part del Tribunal Constitucional. Tanmateix, el pes institucional de la ciutat es farà evident a la façana del Parlament de Catalunya, on el president de la cambra, el terrassenc Josep Rull, encapçalarà al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, l’acte solemne d’hissada de la senyera.
En un pla sobiranista més general, les entitats han fet una crida a tancar “l’etapa de dol” del procés i tornar a omplir els carrers en una convocatòria descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta, mentre l’Esquerra Independentista es mobilitza la vigília contra la presència de Sílvia Orriols al fossar de les Moreres.
També es commemora els 50 anys de la històrica manifestació de Terrassa del 1976, que va reunir entre 3.000 i 8.000 persones a la rambla d’Ègara i que va ser la primera després del franquisme.