Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 12 d'octubre del 2026

Defuncions

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ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’octubre de 2026 a les 18:46

Aquestes són les cerimònies de dilluns 12 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Lozano Martínez, 84 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Maria Gómez Villegas, 66 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ángela Marín Fernández, 92 anys

Data de la defunció: 11 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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