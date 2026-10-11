Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 12 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 12 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio Lozano Martínez, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 d'octubre\r\nCerimònia: 12 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Maria Gómez Villegas, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 d'octubre\r\nCerimònia: 12 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nÁngela Marín Fernández, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 d'octubre\r\nCerimònia: 12 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n