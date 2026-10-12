Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 13 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 d’octubre de 2026 a les 19:01

Aquestes són les cerimònies de dimarts 13 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Aguilar Gual, 77 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre

Cerimònia: 13 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Alcalde Hidalgo, 76 anys

Data de la defunció: 11 d'octubre

Cerimònia: 13 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Teresa Ubach Nogués, 97 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre

Cerimònia: 13 d'octubre, a les 15.30 hores, a la sala oratori de la funerària La Rambla.

Jordi Castells Álvarez, 58 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre

Cerimònia: 13 d'octubre, a les 17 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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