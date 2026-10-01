Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 2 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 19:32

Aquestes són les cerimònies de divendres 2 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Margarita Casanovas Crespo, 91 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Lopez Magallon, 67 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris

Antoni Domènech Medina, 82 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 16.00 hores, a la parròquia de Sant Pere de Terrassa

David Álvarez Álvarez, 91 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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