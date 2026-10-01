Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 2 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 2 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMargarita Casanovas Crespo, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiquel Lopez Magallon, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\nAntoni Domènech Medina, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 16.00 hores, a la parròquia de Sant Pere de Terrassa\r\n\r\nDavid Álvarez Álvarez, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n