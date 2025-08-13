Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 14 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 12 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Luis Guzmán, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 d'agost\r\nCerimònia: 14 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRManuel Román, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'agost\r\nCerimònia: 14 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio García, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 d'agost\r\nCerimònia: 14 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n