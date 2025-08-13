Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 14 d'agost del 2025

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 18:47
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dimarts 12 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Luis Guzmán, 82 anys

Data de la defunció: 13 d'agost
Cerimònia: 14 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

RManuel Román, 91 anys

Data de la defunció: 12 d'agost
Cerimònia: 14 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio García, 80 anys

Data de la defunció: 13 d'agost
Cerimònia: 14 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

