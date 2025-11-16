Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 17 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies de dilluns 17 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Juan Montiel García, 73 anys
Data de la defunció: 14 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Francisco Góngora Palmero, 87 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Pascua Gil Dosuna, 90 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa.
Jacinto Jiménez Cisneros, 87 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 15.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.
Esther Ruiz Pi, 72 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.