Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 17 de novembre del 2025

Publicat el 16 de novembre de 2025 a les 19:11

Aquestes són les cerimònies de dilluns 17 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Montiel García, 73 anys    

Data de la defunció: 14 de novembre

Cerimònia: 17 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Francisco Góngora Palmero, 87 anys  

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 17 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Pascua Gil Dosuna, 90 anys 

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 17 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa.

Jacinto Jiménez Cisneros, 87 anys    

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 17 de novembre, a les 15.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.

Esther Ruiz Pi, 72 anys    

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 17 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

 

