Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 14 de novembre del 2025

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 18:52
Actualitzat el 13 de novembre de 2025 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del divendres 14 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luisa Ligero Cosano, 87 anys

Data de la defunció: 12 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Trullàs Font, 79 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María Paz Olmo, 96 anys

Data de la defunció: 12 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Gabriel Palmero Palmero, 76 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Angulo Palomo, 86 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manel Pérez Campos, 95 anys

Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Montserrat Iborra Falguera, 94 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

