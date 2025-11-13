Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 14 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 14 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Luisa Ligero Cosano, 87 anys
Data de la defunció: 12 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pepita Trullàs Font, 79 anys
Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
María Paz Olmo, 96 anys
Data de la defunció: 12 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Gabriel Palmero Palmero, 76 anys
Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Angulo Palomo, 86 anys
Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Manel Pérez Campos, 95 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris
Montserrat Iborra Falguera, 94 anys
Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa