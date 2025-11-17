Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 18 de novembre del 2025

Publicat el 17 de novembre de 2025 a les 18:57
Actualitzat el 17 de novembre de 2025 a les 19:03

Aquestes són les cerimònies del dimarts 18 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mercè Utset Vidal, 93 anys

Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 18 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquina Martínez Sarabia, 85 anys

Data de la defunció: 17 de novembre
Cerimònia: 18 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lídia Freixes Cusidó, 64 anys

Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 18 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

