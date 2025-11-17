Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 18 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 18 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMercè Utset Vidal, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de novembre\r\nCerimònia: 18 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoaquina Martínez Sarabia, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de novembre\r\nCerimònia: 18 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLídia Freixes Cusidó, 64 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de novembre\r\nCerimònia: 18 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n