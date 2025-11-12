Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 13 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 13 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manel Cirera Iborra, 85 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Fina Martínez Alburquerque, 74 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Carme Pintó Boada, 86 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
German Gracia Garcia, 54 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Mari Carmen Plaza Espinoso, 68 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa