Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 16 de novembre del 2025

Publicat el 15 de novembre de 2025 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del diumenge 16 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

 

María Vargas, 89 anys

Data de la defunció: 14 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 09.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

Núria Tarrés, 93 anys

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

Josep Sort, 84 anys

Data de la defunció: 14 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

José Rodríguez, 82 anys

Data de la defunció: 14 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 11.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

Silvia Jiménez, 45 anys

Data de la defunció: 14 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

 

Josep Gamell, 94 anys

Data de la defunció: 15 de novembre

Cerimònia: 16 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

