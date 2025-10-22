Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 23 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 23 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Rosa Márquez, 85 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
José López, 76 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Lola Sánchez, 93 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Santos Aznar, 88 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carlota Molina, 103 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa