Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 23 d'octubre del 2025

Publicat el 22 d’octubre de 2025 a les 19:36

Aquestes són les cerimònies del dijous 23 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rosa Márquez, 85 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José López, 76 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lola Sánchez, 93 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Santos Aznar, 88 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carlota Molina, 103 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

