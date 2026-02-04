Interrompuda l'R4 entre l'Hospitalet i Terrassa Nord per atropellament

La línia R4 de Rodalies de Renfe s'ha hagut d'interrompre poc després de les cinc de la tarda entre l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa Estació del Nord per un atropellament a prop de Montcada Bifurcació, segons ha informat el gestor ferroviari. Els retards provocats per aquesta circumstància se sumen a les que causen les limitacions de velocitat. Hi ha demores que poden superar l'hora a l'R11, els 40 minuts a les línies R15 i R17, els 25 minuts a l'R16, i els 20 minuts a l'R1. L'R4 també presentava vint minuts de retard abans de la nova incidència. Aquesta situació es repeteix els darrers dies derivat de les actuacions que s'estan fent en diversos punts i les limitacions establertes.
Pel que fa al funcionament general de la xarxa, es mantenen trams en autobús en diverses línies i, com a novetat aquest dimecres, es cobreix per carretera el servei complet de l'R8 entre Martorell i Granollers, que anava fins a Mollet Sant Fost fins aquest dimarts.
Renfe treballa aquest dimecres per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l'R4 i per complir “en la mesura del possible” els horaris en els regionals, segons ha indicat a primera hora del matí el portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. A més, i a banda de l'ampliació a l'R8, s’ofereix un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.
Després de l'atropellament a l'R4 el servei s'ofereix en tren entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, en autobús des d'aquesta parada a Martorell Central i en tren novament des d'aquí a l'Hospitalet. El tram Hospitalet - Terrassa Estació del Nord ha quedat interromput pel succés, mentre que de Terrassa Estació del Nord a Manresa els usuaris han de desplaçar-se en autobús.