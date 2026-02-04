El Departament d’Educació hauria acceptat fer marxa enrere en una de les retallades previstes a l'escola pública de Terrassa per al curs vinent, segons ha sabut el Diari. Fruit de les converses mantingudes entre l’Ajuntament i la Generalitat durant les darreres setmanes, tot indica que l’administració autonòmica preservarà finalment el grup d’I3 a la zona 1 que preveia eliminar, tot i que manté la intenció de suprimir la línia de 1r d’ESO a la zona 3.
La tinenta d'alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche, ha confirmat que aquest canvi de guió respon al procés de negociació obert a la Taula Local de Planificació del desembre.
El consistori ja havia alertat de la proposta inicial de la Generalitat, portant la qüestió al ple: "Amb l'experiència de l'any passat, vam considerar que s'havia de començar a alertar que probablement hi havia unes propostes que no ens agradaven gaire", ha explicat Reche. La informació l'havien rebuda el 13 de novembre en una reunió que és tècnica, de la Comissió de Participació per a la programació de l'oferta educativa a Terrassa per al curs 2026-2027.
Els temors es van materialitzar a la Taula de Planificació el mes següent, quan la Generalitat va presentar el document de "propostes inicials" que incloïa la supressió de totes dues línies. L’Ajuntament s’hi va oposar frontalment. "Considerem que hi ha altres mètodes per planificar i tenir en compte la necessitat de reduir ràtios, de mantenir docents i de dotar de més recursos l'educació pública", ha expressat la regidora.
Després de la sessió, i citant "l'experiència de l'any passat", el govern municipal va exigir revisar l'acta de la reunió abans que aquesta es fes oficial per assegurar-se que el document recollia fidelment el seu posicionament contrari. És precisament en aquest procés de validació de l'acta que l’Ajuntament ha rebut la confirmació "de manera extraoficial" que el Departament hauria atès les seves demandes pel que fa a l’etapa infantil.
"En el marc de validar aquesta acta és quan hem pogut saber que realment sembla que tindran en compte la línia de primària [infantil] i que faran el que vam demanar: que no es faci cap modificació de l'oferta fins que hagi passat tot el període de preinscripció", ha detallat Reche. Això significa que el grup d’I3 sortirà a l'oferta inicial i la seva continuïtat dependrà de la demanda real de les famílies, evitant així condicionar la tria escolar d'entrada.
La postura de l'Ajuntament, però, és de prudència. "Encara no s'ha fet pública l'acta oficial, per tant, no tenim l'oficialitat real de tot això i tampoc ha sortit l'oferta de preinscripció encara", ha emfatitzat Reche.
L'ESO i la renovació dels concerts
La negociació, però, no ha donat els mateixos fruits a secundària. De moment, Educació no contempla indultar el grup de 1r d’ESO de la zona 3, malgrat la insistència municipal en la necessitat de reduir ràtios a les aules de secundària. "Continuem pensant que a l'ESO és urgent baixar les ràtios; els instituts requereixen recursos per oferir més qualitat educativa", ha assenyalat Reche. "En aquesta [la línia d'ESO] sembla que no, que de moment no ens han donat bones notícies. Tant de bo de cara a la resolució definitiva ho tinguin en compte", ha admès la regidora.
"Necessitem que es doni molt de valor a l'educació pública, que tinguem una educació pública de qualitat i que no ens retallin recursos", ha reblat.
Paral·lelament, dilluns es va celebrar una sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal (CEM), on es va aprovar un document que exigeix a la Generalitat aturar qualsevol tancament a l'escola pública fins que no es resolgui la negociació dels concerts educatius, prevista per a aquest 2026.
La intenció de l'Ajuntament i de la comunitat educativa és protegir l'oferta pública i no modificar-la abans d'abordar la renovació dels convenis amb les escoles concertades.
El text va prosperar amb 15 vots a favor, tot i l'oposició de les dues representants de les famílies, que reclamaven més contundència. Reche ha defensat la via del consens per sumar també l'escola concertada a l'acord: "El que es pretenia era marcar uns ítems de planificació equitativa i traslladar al Departament l'opinió de la comunitat educativa".
La regidora ha insistit que, malgrat tenir "claríssim" que cal revisar els concerts "i que necessitem que es valori molt més l'escola pública", l'estratègia "no pot ser anar a degolla" contra aquests centres "perquè hi ha moltes famílies que hi porten els seus fills". La tinent d'alcalde ha valorat que l'aprovació del text per àmplia majoria "és un fet molt positiu".
La Pepeta: “No acceptem cap tancament de cap línia pública"
Des de la representació de les famílies de l’escola pública manifesten que no acceptaran cap tancament de cap línia pública, ni a I3 ni a 1r d'ESO, i asseguren que seguiran treballant per reivindicar que aquestes es mantinguin en tots els casos.
La Pepeta, Plataforma d'AMPA i AFA de l'Escola Pública de Terrassa, sosté que les seves dues representants no van aprovar el document votat al Consell Escolar Municipal perquè, al seu parer, el text renuncia a defensar explícitament la pública. Anna Salve, una de les representants, lamenta que el document final ha quedat "molt descafeïnat perquè s’ha buscat el consens en lloc de buscar l’equitat".
Segons Salve, la proposta inicial de la Comissió de Planificació Escolar Equitativa del CEM defensava molt més l'escola pública, però considera que l'obertura del grup de treball a la concertada l'ha desequilibrat. "Al final, ha acabat sent un document que és bastant un brindis al sol", resumeix Salve, que justifica així el vot en contra davant d'un text que veuen "eteri" i que ja no compleix l'objectiu inicial.