Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 26 de novembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies del dimecres 26 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carme Garcia Masip, 90 anys

Data de la defunció: 24 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Martín Galiano, 95 anys

Data de la defunció: 24 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Borrego Gil, 69 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

María Cabeza Molina, 93 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Antonio Olivares Abad, 74 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Elena Soro Escanilla, 66 anys

Data de la defunció: 24 de novembre
Cerimònia: 26 de novembre, a les 18.15 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris

Notícies recomenades