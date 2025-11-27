Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 28 de novembre del 2025

Publicat el 27 de novembre de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del divendres 28 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carme Puyal Español, 91 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Molas Camps, 86 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 9.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Campos Campos, 88 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Trinidad Ripollés Pascual, 89 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Sebastián Alcalá, 72 anys

Data de la defunció: 27 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Elena Torradas Rovira, 91 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 28 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

