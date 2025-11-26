Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 27 de novembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dijous 27 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Martínez Milán, 90 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Jiménez Ramírez, 88 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lluís Martínez Rodríguez, 78 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisca Carreño Ruiz, 98 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Del Águila Jurado, 81 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Mariana Toral Luna, 85 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 27 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades