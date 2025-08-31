Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 1 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 1 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaria Dolors Andreu i Garpí, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 1 de setembre, a les 10.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa\r\n\r\nMiguel Cazorla Fernández, 53 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 d'agost\r\nCerimònia: 1 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonia Rueda López, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 d'agost\r\nCerimònia: 1 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n