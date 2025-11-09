Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 10 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nGustavo Maldonado Olea, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Palau Castellnoui, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de novembre\r\nCerimònia: 10 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\nAntonio Ortega García, 56 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancesc Fornells Domingo, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n