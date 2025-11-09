Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 10 de novembre del 2025

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Gustavo Maldonado Olea, 80 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Palau Castellnoui, 88 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Antonio Ortega García, 56 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francesc Fornells Domingo, 90 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

