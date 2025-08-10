Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 11 d'agost del 2025

Andreu Varó, 79 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Mercedes Gordillo, 91 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Tano Mañas, 89 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Lola Freixa, 85 anys
Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Jose Molina, 67 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pilar Segura, 93 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Miquel Margarit, 99 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 11 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa