Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 19 de gener del 2026

Publicat el 18 de gener de 2026 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies del dilluns 19 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Pérez Cantón, 74 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Gabi Millán Fernández, 46 anys

Data de la defunció: 16 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Rosario Pérez Villarreal, 94 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Juan Manuel Cuevas López, 82 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 11.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Alonso Merenciano García, 73 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Rafael Pinilla Arroba, 94 anys

Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Julia Pleguezuelos Pérez, 81 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

María Vidal Gort, 88 anys

Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 19 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

 

