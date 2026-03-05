Can Sues de Terrassa frega la victòria en un duel de calçots al "Joc de Cartes": "Es respira calçotada per tot arreu"

El popular programa de TV3 'Joc de Cartes' va buscar, aquest dimecres 4 de març, la millor calçotada a prop de Barcelona. En un capítol que va recórrer diversos punts del territori, el protagonisme local el va exercir la Masia Can Sues (Ctra. de Castellar, km 18.5, Terrassa), un projecte familiar que va defensar amb orgull l'essència del producte de l'horta egarenca.
L’autenticitat de Joan Berenguera
El representant terrassenc, Joan Berenguera, va mostrar el seu tarannà d'home tranquil i compromès amb la feina ben feta. "La Masia Can Sues la van construir els meus pares; vam començar com a pagesos i ara l’hem convertit en un restaurant", explicava en Joan, qui va destacar que a casa seva no es fan torns perquè el client pugui gaudir del dia sense presses. El seu gran aval va ser el control total del producte, ja que tenen l'hort a tocar de la masia. Aquesta proximitat va convèncer la resta de concursants, com la Sílvia Ripollés (Marevento), qui va afirmar que a Can Sues “es respira calçotada per tot arreu”.
Una classificació molt renyida
Pel que fa a les puntuacions, el duel va ser un estira-i-arronsa constant entre els quatre participants. En la primera fase, basada exclusivament en les valoracions dels restauradors, el rànquing el liderava Can Sardà amb un 7,8, seguit de prop per la Masia Can Sues amb un 7,3. Més allunyats es trobaven el Marevento amb un 6,3 i El Espectacular amb un 5,6.
El presentador terrassenc Marc Ribas va entrar en joc per donar el seu veredicte professional, elogiant la proposta de casa nostra amb un rotund “producte de proximitat, bona brasa i bon xup-xup”. Ribas va atorgar un 7,8 a Can Sues, mentre que va donar la nota més alta a Can Sardà amb un 8,7. Les altres dues propostes van rebre un 6,5 (Marevento) i un 5,5 (El Espectacular).
El veredicte final
Finalment, un cop sumades totes les puntuacions i aplicat el bonus decisiu del programa, la classificació definitiva va quedar encapçalada per Can Sardà (Cerdanyola del Vallès), que es va proclamar guanyador amb una nota final de 8,5 després de sumar el 0,5 del "plat estrella".
La Masia Can Sues de Terrassa va aconseguir una meritòria segona posició amb un 7,7, consolidant-se com una de les millors opcions del territori per gaudir de la tradició. El podi el va tancar el Marevento de Castelldefels amb un 6,4 i, en última posició, El Espectacular de Gavà amb un 5,6. Malgrat no endur-se el premi, Can Sues ha demostrat que a Terrassa la cuina de la terra té un nivell excel·lent.