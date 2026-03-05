Una de cada quatre dones pateix dolor durant la penetració

El servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha constatat que aproximadament una de cada quatre dones pateix dolor durant les relacions sexuals amb penetració. Així ho revela un estudi recent sobre salut sexual femenina elaborat amb la participació de 317 dones sexualment actives que treballen a MútuaTerrassa.
El treball conclou que el 26,2% de les participants presenten disparèunia, el terme mèdic que descriu el dolor persistent vaginal o pelvià durant les relacions sexuals penetratives. Els resultats de la recerca es donaran a conèixer amb més detall en el marc del XII Congrés Nacional de Sòl Pelvià, que se celebrarà a mitjans d’abril a Terrassa.
La disparèunia és una patologia encara poc estudiada i sovint infradiagnosticada. Segons els investigadors, aquesta situació s’explica en part per l’estigma social, la manca de conscienciació i les dificultats per abordar la salut sexual en la pràctica clínica.
Més enllà del dolor físic, el problema pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida de les dones, afectant les relacions íntimes, l’autoestima i fins i tot el rendiment laboral. En entorns professionals exigents, com el sanitari, aquests efectes poden veure’s accentuats pels alts nivells d’estrès i el treball a torns.
Dolor majoritàriament superficial
Pel que fa a la localització del dolor, l’estudi indica que en el 61% dels casos és superficial, mentre que en un 31% és profund i en el 8% restant es presenta de forma mixta. En una escala del 0 al 10, la intensitat mitjana del dolor se situa en 4,6 punts, un nivell considerat moderat.
La prevalença de la disparèunia varia segons l’edat i oscil·la entre el 17% i el 42%. El percentatge més elevat es registra entre les dones d’entre 50 i 54 anys, amb un 42%. Els investigadors adverteixen, però, que en els grups d’edat més joves i més grans la mida de la mostra és reduïda, fet que obliga a interpretar els resultats amb cautela.
Tres de cada quatre dones noten afectació en la seva qualitat de vida
L’estudi també revela que tres de cada quatre dones que pateixen aquest dolor afirmen que la seva qualitat de vida se’n veu afectada en algun grau. Malgrat això, només la meitat ha buscat ajuda professional.
Entre les que no han fet cap consulta mèdica, les raons més habituals són la percepció que el problema no és important (40%), la creença que és una situació normal o sense solució (32%) o la manca de temps per anar al metge (28%). Segons els investigadors, aquesta tendència a normalitzar o minimitzar els símptomes posa de manifest la dimensió clínica i psicosocial del problema.
L’anàlisi de les dades també ha detectat possibles associacions entre la disparèunia i la menopausa, les infeccions vaginals recurrents i el treball en torns nocturns. Tot i això, els autors recorden que els resultats s’han d’interpretar amb prudència, ja que es tracta d’un estudi transversal i amb una mostra limitada en algunes categories.
Malgrat que més de la meitat de les participants considera difícil parlar de salut sexual en l’àmbit laboral, la bona acceptació de participar en aquest tipus d’estudis suggereix que hi ha marge per impulsar programes d’educació i iniciatives per reduir l’estigma associat a aquesta problemàtica.