Així és el nou casc casteller, més modern i segur: "És un sí rotund"

Aquest cap de setmana, Cal Reig torna a omplir-se de vida amb la Diada de la Canalla dels Minyons de Terrassa, una cita que posa el focus en els veritables protagonistes de la festa. Per al món casteller, la seguretat dels nens i nenes és primordial, i és precisament en aquest context de represa de l’activitat quan cobra més sentit que mai el projecte en el qual treballa la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC): el nou Casc 2.0 i el protector facial. Aquesta iniciativa pretén fer un salt qualitatiu en la protecció del pom de dalt, adaptant-se a l’evolució tècnica d’una activitat on la prevenció és la base de tot èxit.
La nova versió del casc no només busca millorar la fixació per evitar desplaçaments durant l’execució del castell, sinó que aborda un repte inèdit: la protecció del terç superior de la cara. Zones com el front, el nas o els pòmuls, que el disseny actual no cobreix totalment, quedaran protegides per una peça complementària i independent. Aquest “antifaç” s’està dissenyant per ser altament efectiu sense resultar aparatós ni limitar la visió dels infants, que necessiten una llibertat total de moviments per enfilar-se amb seguretat. Segons Sílvia Simó, responsable de l’Àrea mèdica i de salut de la CCCC, “l’evidència científica i la capacitat tècnica actual obliguen el món casteller a no conformar-se i a seguir millorant els seus estàndards”.
El nou casc, al detall
- Més zona de protecció: L’arribada de l’antifaç. La CCCC no contempla un casc integral (per les dificultats tècniques i limitació greu del desenvolupament de l’activitat). En canvi, el casc 2.0 avança els límits superior (front) i lateral del casc, i es dissenya una peça complementària de protecció facial (“màscara” o “antifaç”) . Aquestes eren les àrees , del rostre, que la Coordinadora va detectar com a necessitades de millores a l’analitzar al detall l’atcual casc.
- Millor ajustament: Un model universal. S’unifica el casc a un sol model per a tot el pom de dalt (mentre que fins ara hi havia un casc per a acotxador i enxaneta, i un altre per a dosos). En aquest sentit, s’ha prioritzat el disseny més similar a l’actual casc de dosos, modular, que permet una millor adaptació a la morfologia dels caps. Així mateix, s’amplia el tallatge a tres mides, guanyant adaptabilitat sobretot en el cas dels caps més petits.
- Millora al sistema de retenció: Sense basculació. Segons la CCCC, El fet d’avançar la part lateral del casc permet millorar la triangulació de les corretges que el subjecten, reduint així el moviment de basculació endavant i endarrere que provoca una disminució de la protecció. La revisió de material i les tanques que conformen aquest sistema de retenció s’ha anat fent regularment en els darrers quinze anys, optimitzant-lo en diverses ocasions.
235 caps mesurats i la temporada amb menys caigudes
El projecte neix d’un rigorós estudi on es van mesurar 235 caps de castellers de 14 colles diferents, actualitzant dades de fa dues dècades. En aquesta nova etapa, la col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu ha estat clau, aportant l’expertesa de cirurgians maxil·lofacials i unitats de 3D per garantir que el producte sigui ergonòmic i inclusiu. L’objectiu és clar: minimitzar al màxim qualsevol risc en el col·lectiu més sensible de la colla. Com recorda el president de la CCCC, Albert Torres: “la seguretat de la canalla ha d’avançar al mateix ritme que l’activitat, i no pot dependre només de solucions que ja funcionen, sinó d’una innovació constant”.
L’evolució arriba en un moment dolç pel que fa a les dades, ja que la temporada 2025 ha estat la de menys caigudes dels darrers anys. Tot i que el casc actual ha estat un èxit rotund des de la seva implantació generalitzada el 2006 —eliminant les seqüeles greus per traumatismes cranials—, la CCCC vol tancar qualsevol escletxa de vulnerabilitat. Actualment, el projecte es troba en fase de validació amb prototips en 3D i es preveu que a la tardor d’aquest any es puguin presentar les primeres unitats per portar a plaça. Així, mentre la canalla de colles com els Minyons gaudeix de la seva diada, el món casteller referma el seu compromís amb una seguretat d’avantguarda.
“La implantació del nou casc és un sí rotund”
La cocap de canalla dels Castellers de Terrassa, Núria Salvador, afirma que “la prioritat és la seguretat de la canalla”. Segons explica, “qualsevol millora en aquest sentit és benvinguda”, especialment després d’haver detectat que “els cascos de cotxadors i enxanetes deixaven algunes zones desprotegides segons el tipus de caiguda”. Això, diu, “podia comportar lesions més greus”.
Per això considera que “amb el nou model, els infants haurien de quedar més protegits”. Salvador també destaca que “les colles estem adoptant més mesures de prevenció i seguretat”. Tot i així, recorda que “els castells cauen; ens cauen a nosaltres i cauen a totes les colles”. Per això defensa que “la implantació del nou casc és un sí rotund”, perquè “la protecció de la canalla ha de ser sempre prioritària”.
“Fa poc no teniem cascos, i ara és un element important”
Per a la cap de canalla dels Minyons, Queralt Castañé, “és essencial que la canalla pugui pujar als castells amb el màxim de seguretat possible”. Segons explica, la prioritat és “fer castells segurs des de la pinya fins al tronc”, tot i que reconeix que “de vegades, els castells cauen” perquè “forma part de la nostra activitat”. Per això, remarca que “als assajos sempre treballem perquè això passi el mínim possible”.
Castañé també subratlla que “fa pocs anys no existien els cascos” i que ara “són un element molt important”. En aquest sentit, assenyala que “cada nen i nena té el seu” i que els infants “entenen que cal cuidar-lo”. Sobre el nou model, assegura que “qualsevol millora en seguretat serà benvinguda” i defensa que “tot el que contribueixi a augmentar la seguretat de la canalla és un pas endavant”.