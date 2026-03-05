L’Ajuntament desencalla l’antena de Can Poal

El Roc Blanc comença a veure la llum al final del túnel en dues de les seves reclamacions més esperades: la precarietat de la cobertura mòbil i la desertització bancària que pateix el barri. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels regidors Xavier Cardona, Laura Rivas i Montserrat Alba, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb l’Associació Veïnal del Roc Blanc per concretar el full de ruta dels projectes que han de revertir la situació. La trobada s'ha centrat en la instal·lació d’una antena de telecomunicacions i la recuperació d’un caixer automàtic de proximitat.
Una de les qüestions prioritàries tractades va ser la necessitat de millorar la cobertura mòbil a través d’una antena a Can Poal. El consistori redacta el projecte i valora les opcions per garantir el subministrament elèctric, tot esperant que American Tower faciliti les dades tècniques per accelerar el tràmit. Tot i que l’obra s’ha retardat per problemes en una caixa de connexions als dipòsits, el president de l’associació, Javier Guillén, ha explicat al Diari que “ens han assegurat que sí, que l’antena serà una realitat més d’hora que tard”.
Pel que fa a la pèrdua de serveis bancaris, que afecta especialment les persones majors de 65 anys, l’Ajuntament ha confirmat una prova pilot per ubicar un caixer al Casal Cívic. Jordi Ballart ha destacat que el consistori “té la voluntat i estem treballant per fer possible una prova pilot al barri, a partir de la instal·lació d’un caixer automàtic, que serviria per retornar aquest servei a la zona i donar un servei que és molt necessari. Els veïns del Roc Blanc estan especialment afectats per la reducció dels caixes, ja que no en disposen”. L’any 2025, un estudi municipal ja corroborava la reducció d’oficines, motiu pel qual s’han mantingut converses amb diverses entitats bancàries.
La reunió ha servit per pactar altres millores. L’1 d’abril s’ampliarà l’horari del Casal Cívic; la demanda ha estat assumida pel govern municipal i s’aplicarà els matins. Així mateix, es preveu un parc de cal·listènia als jardins de Ròmul i Pinyol. En aquest espai hi ha el primer parc inclusiu de la ciutat. Els veïns s’han mostrat satisfets amb el compromís per millorar l’asfaltatge, l’arbrat, la neteja i la seguretat. Guillén ha refermat la bona sintonia amb l’executiu: “A hores d’ara han anat complint tot el que ens han dit”.