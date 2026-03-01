El Terrassa FC trenca la mala ratxa i suma tres punts al camp del Torrent

Un gol quan encara no s'havia disputat el primer minut de partit ha valgut perquè el Terrassa FC aconseguís imposar-se per 0 a 1 en el camp del Torrent, el cuer de la classificació. Els d'Oriol Alsina, molt millors a la primera meitat, han tornat a guanyar després de sis jornades sense conèixer la victòria i després d'enllaçar dues derrotes i quatre empats. El pròxim partit del conjunt terrassista serà diumenge vinent a l'Estadi Olímpic, a partir de les 12.30 hores, i contra l'Olot.
El partit no ha pogut començar de forma més positiva per als terrassistes. Encara no s'havia arribat als trenta segons de joc quan Nahuel, sol al segon pal de la porteria local, ha rebut una pilota i ha superat al porter Raúl Bernabeu. El 0 a 1 ha fet reaccionar al Torrent que, en un córner, ha intentat sorprendre a Marcos Pérez, que ha aturat la pilota.
Els d'Alsina han continuat atacant i Van den Heerik no ha sabut aprofitar una acció de Mario Domingo. El refús defensiu tampoc l'ha pogut aprofitar Larrauri. El joc s'ha anat igualant, si bé els locals no han torbat la calma de la defensa del Terrassa FC. Sergio Cortés ho ha provat amb un xut de lluny en una sortida defensiva del porter del Torrent, però el seu xut ha sortit fora.
Els valencians han tingut uns moments de lucidesa atacant i Sebas ha volgut sorprendre a Marcos Pérez, però el porter terrassista ha evitat el gol de l'empat. El Terrassa FC ha tornat a controlar el joc i Nahuel ha servit una bona pilota a Larrauri, si bé la defensa ha rebutjat la rematada del jugador basc. Més tard, i en un bon contraatac dels visitants, el neerlandès Dano Lourens, titular per primera vegada a la lliga, ha rematat fora.
Van den hee
A la segona meitat, el Torrent ha sortit amb una mica més de vocació ofensiva, tot i que amb poca producció d'oportunitats de gol. El Terrassa FC ha defensat bé la seva parcel·la i també ha intentat trobar el segon gol que donés la tranquil·litat, però tampoc ha fabricat opcions per marcar. Jesús ho ha intentat per als valencians i el seu xut ha sortit fora.
En els últims instants de l'encontre, el Torrent ha buscat el gol de la igualada davant d'un Terrassa FC que ha conservat la seva renda i que no ha trobat el camí per crear jugades per rematar la feina. Park ho ha provat per als locals amb un bon tir que no ha acabat en gol per poc. Els d'Alsina han sabut contenir les accions dels locals que han continuat perseverant en el seu objectiu de salvar un punt, encara que sense ocasions evidents per assolir-ho. Finalment, res ha fet variar el 0 a 1 favorable als egarencs.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Sergio Cortés (Josemi, m. 75), Jaime Barrero, Larrauri (Casti, m. 57), Nahuel, Lourens (Schouten, m. 57) i Van den Heerik (Larry, m. 85).