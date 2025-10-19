Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 20 d'octubre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’octubre de 2025 a les 19:06

Aquestes són les cerimònies del dilluns 20 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Miguel Martos Borrego, 87 anys

Data de la defunció: 18 d'octubre
Cerimònia: 20 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Severina Lomo Castellano, 81 anys

Data de la defunció: 18 d'octubre
Cerimònia: 20 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Esteban Dionis Montoro, 87 anys

Data de la defunció: 18 d'octubre
Cerimònia: 20 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Anguita Montoro, 94 anys

Data de la defunció: 19 d'octubre
Cerimònia: 20 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades