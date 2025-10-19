Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 20 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 20 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMiguel Martos Borrego, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'octubre\r\nCerimònia: 20 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nSeverina Lomo Castellano, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'octubre\r\nCerimònia: 20 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEsteban Dionis Montoro, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'octubre\r\nCerimònia: 20 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Anguita Montoro, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 d'octubre\r\nCerimònia: 20 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n