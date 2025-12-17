Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 18 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 18 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Nelson Quintana Migenes, 76 anys
Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Fina Segovia Fernández, 59 anys
Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Lázaro Cortés, 89 anys
Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Jordi Carbó Colomer, 82 anys
Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pepita Agusí Llorens, 98 anys
Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Ivet Marquès Gil
Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa