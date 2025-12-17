Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 18 de desembre del 2025

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dijous 18 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Nelson Quintana Migenes, 76 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Fina Segovia Fernández, 59 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Lázaro Cortés, 89 anys

Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jordi Carbó Colomer, 82 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Agusí Llorens, 98 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ivet Marquès Gil

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 18 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

