Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 19 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio González Garcia, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de desembre\r\nCerimònia: 19 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nIsabel Tapia López, 61 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de desembre\r\nCerimònia: 19 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJulio Sánchez Garrido, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de desembre\r\nCerimònia: 19 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nSalvador Castellet Paloma, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de desembre\r\nCerimònia: 19 de desembre, a les 16.00 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n