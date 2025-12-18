Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 19 de desembre del 2025

Publicat el 18 de desembre de 2025 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio González Garcia, 73 anys

Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 19 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Tapia López, 61 anys

Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 19 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Julio Sánchez Garrido, 74 anys

Data de la defunció: 18 de desembre
Cerimònia: 19 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Salvador Castellet Paloma, 84 anys

Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 19 de desembre, a les 16.00 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris

