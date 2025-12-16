Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 17 de desembre del 2025

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimecres 17 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Victòria Lloveras Genís, 89 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 17 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Emilia Jiménez Jiménez, 83 anys

Data de la defunció: 15 de desembre
Cerimònia: 17 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Fina Castellet Prat, 92 anys

Data de la defunció: 16 de desembre
Cerimònia: 17 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Masana Garde, 77 anys

Data de la defunció: 15 de desembre
Cerimònia: 17 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

