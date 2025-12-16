Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 17 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 17 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nVictòria Lloveras Genís, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de desembre\r\nCerimònia: 17 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEmilia Jiménez Jiménez, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de desembre\r\nCerimònia: 17 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFina Castellet Prat, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de desembre\r\nCerimònia: 17 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiquel Masana Garde, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de desembre\r\nCerimònia: 17 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n