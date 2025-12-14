Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 15 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 15 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Nieves Mirabet Videra, 96 anys
Data de la defunció: 13 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Emilia Marín Pérez, 84 anys
Data de la defunció: 13 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Paula Marsal Pérez, 15 anys
Data de la defunció: 11 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Maria Teresa Boada Jorba, 83 anys
Data de la defunció: 12 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 12.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris.
Guillermo Sánchez Barrios, 89 anys
Data de la defunció: 14 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
José Antonio Pérez García, 67 anys
Data de la defunció: 13 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Eugenio Ortega Martínez, 56 anys
Data de la defunció: 13 de desembre
Cerimònia: 15 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.