Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 16 de desembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 15 de desembre de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Ramírez Priego, 81 anys

Data de la defunció: 14 de desembre
Cerimònia: 16 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonia Villén Alba, 87 anys

Data de la defunció: 15 de desembre
Cerimònia: 16 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Siscu Fornieles Ortiga, 79 anys

Data de la defunció: 15 de desembre
Cerimònia: 16 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joana Martínez Egea, 91 anys

Data de la defunció: 15 de desembre
Cerimònia: 16 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades