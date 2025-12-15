Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 16 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaría Ramírez Priego, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de desembre\r\nCerimònia: 16 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonia Villén Alba, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de desembre\r\nCerimònia: 16 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nSiscu Fornieles Ortiga, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de desembre\r\nCerimònia: 16 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoana Martínez Egea, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de desembre\r\nCerimònia: 16 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n