Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 14 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 14 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nCarmen Gusi Jover, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de desembre\r\nCerimònia: 14 de desembre, a les 11.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.\r\n\r\nJosé López López, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de desembre\r\nCerimònia: 14 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.\r\n\r\nPaquita Marín Rivas, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de desembre\r\nCerimònia: 14 de desembre, a les 15.45 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla.\r\n