Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 14 de desembre del 2025

  Cementiri de Terrassa

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del diumenge 14 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Gusi Jover, 93 anys

Data de la defunció: 12 de desembre
Cerimònia: 14 de desembre, a les 11.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.

José López López, 85 anys

Data de la defunció: 13 de desembre
Cerimònia: 14 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Paquita Marín Rivas, 96 anys

Data de la defunció: 12 de desembre
Cerimònia: 14 de desembre, a les 15.45 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla.

