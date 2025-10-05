Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 6 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 6 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manolo Garcia Fomieles, 88 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Miquel Sánchez Aguilera, 81 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Julio Junquera Alonso, 81 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Xavi Alonso Sánchez, 53 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
María Martínez Lao, 87 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Francisca Polo Espejo, 85 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa