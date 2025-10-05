Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 6 d'octubre del 2025

Publicat el 05 d’octubre de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dilluns 6 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manolo Garcia Fomieles, 88 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Sánchez Aguilera, 81 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Julio Junquera Alonso, 81 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Xavi Alonso Sánchez, 53 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

María Martínez Lao, 87 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisca Polo Espejo, 85 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 6 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

