Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 19 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 19 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio Elvira Padilla, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de novembre\r\nCerimònia: 19 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAsunción Bueno García, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de novembre\r\nCerimònia: 19 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJúlia Cabeza Aguilera, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de novembre\r\nCerimònia: 19 de novembre, a les 17.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n