Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 19 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 18 de novembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dimecres 19 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Elvira Padilla, 77 anys

Data de la defunció: 17 de novembre
Cerimònia: 19 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Asunción Bueno García, 98 anys

Data de la defunció: 17 de novembre
Cerimònia: 19 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Júlia Cabeza Aguilera, 89 anys

Data de la defunció: 17 de novembre
Cerimònia: 19 de novembre, a les 17.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Notícies recomenades