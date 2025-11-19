Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 20 de novembre del 2025

Publicat el 19 de novembre de 2025 a les 18:55
Actualitzat el 19 de novembre de 2025 a les 18:57

Aquestes són les cerimònies del dijous 20 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Andrés Maldonado Vela, 92 anys

Data de la defunció: 18 de novembre
Cerimònia: 20 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Mercè Elias Freixas, 91 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 20 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael López Cañadas, 72 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 20 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manolo Ruiz Solis, 77 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 20 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

