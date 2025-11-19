Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 20 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 20 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAndrés Maldonado Vela, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMercè Elias Freixas, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRafael López Cañadas, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManolo Ruiz Solis, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n