Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 8 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 8 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
María Luisa Andrés Granados, 92 anys
Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Isabel Alcaraz Alcaraz, 90 anys
Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Pepita Vera Blaya, 90 anys
Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Manuela Portalo Mellado, 79 anys
Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.
Miquel Serra Gasol, 76 anys
Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.