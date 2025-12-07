Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 8 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 07 de desembre de 2025 a les 19:19

Aquestes són les cerimònies del dilluns 8 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Luisa Andrés Granados, 92 anys

Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Isabel Alcaraz Alcaraz, 90 anys

Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Pepita Vera Blaya, 90 anys

Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Manuela Portalo Mellado, 79 anys

Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Miquel Serra Gasol, 76 anys

Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 8 de desembre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

