Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 8 de setembre del 2025

Publicat el 07 de setembre de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dilluns 8 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dolores Martínez Navarro, 88 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 8 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Luisa Aróztegui Repáraz, 101 anys

Data de la defunció: 6 de setembre
Cerimònia: 8 de setembre, a les 11.00 hores, a la parròquia de Sant Pere

Antonio Ripoll Marín, 72 anys

Data de la defunció: 6 de setembre
Cerimònia: 8 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

