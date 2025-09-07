Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 8 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 8 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nDolores Martínez Navarro, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de setembre\r\nCerimònia: 8 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Luisa Aróztegui Repáraz, 101 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de setembre\r\nCerimònia: 8 de setembre, a les 11.00 hores, a la parròquia de Sant Pere\r\n\r\nAntonio Ripoll Marín, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de setembre\r\nCerimònia: 8 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n