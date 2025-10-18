Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 19 d'octubre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 18 d’octubre de 2025 a les 19:07

Aquestes són les cerimònies del diumenge 19 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Herencia Carretero, 95 anys

Data de la defunció: 17 d'octubre
Cerimònia: 19 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Mª Carme Parera Avellaneda, 90 anys

Data de la defunció: 18 d'octubre
Cerimònia: 19 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jordi Beltrán Porcat, 91 anys

Data de la defunció: 18 d'octubre
Cerimònia: 19 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Alcalde Pérez, 92 anys

Data de la defunció: 17 d'octubre
Cerimònia: 19 d'octubre, a les 13.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades