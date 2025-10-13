Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 14 d'octubre del 2025

Publicat el 13 d’octubre de 2025 a les 19:11

Aquestes són les cerimònies del dimarts 14 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Martos Romero, 88 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre
Cerimònia: 14 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Arroyo Gimón, 72 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre
Cerimònia: 14 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepa Moreno Jiménez, 93 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre
Cerimònia: 14 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Amparo López Rivera, 96 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre
Cerimònia: 14 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

