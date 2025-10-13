Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 14 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 14 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Martos Romero, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'octubre\r\nCerimònia: 14 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAna Arroyo Gimón, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'octubre\r\nCerimònia: 14 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepa Moreno Jiménez, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'octubre\r\nCerimònia: 14 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAmparo López Rivera, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'octubre\r\nCerimònia: 14 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n