Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 2 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dimarts 2 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Jorge Soler Corral, 92 anys

Data de la defunció: 1 de setembre
Cerimònia: 2 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Gámez Arrabal, 87 anys

Data de la defunció: 1 de setembre
Cerimònia: 2 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Blai Garcia Taroncher, 74 anys

Data de la defunció: 30 d'agost
Cerimònia: 2 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

 

Notícies recomenades