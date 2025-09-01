Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 2 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 2 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJorge Soler Corral, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de setembre\r\nCerimònia: 2 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Gámez Arrabal, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de setembre\r\nCerimònia: 2 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nBlai Garcia Taroncher, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 d'agost\r\nCerimònia: 2 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n