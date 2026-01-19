Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 20 de gener del 2026

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dimarts 20 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ángeles Fernández Durán, 91 anys

Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 20 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Ana Donate Gallén, 90 anys

Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 20 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Elvira Maceiras Taboada, 90 anys

Data de la defunció: 19 de gener del 2026
Cerimònia: 20 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

