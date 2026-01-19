Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 20 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 20 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nÁngeles Fernández Durán, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de gener del 2026\r\nCerimònia: 20 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nAna Donate Gallén, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de gener del 2026\r\nCerimònia: 20 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nElvira Maceiras Taboada, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de gener del 2026\r\nCerimònia: 20 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n