Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 26 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 26 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEsperanza Calle, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'agost\r\nCerimònia: 26 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiquel Casanovas, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'agost\r\nCerimònia: 26 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLlorenç Olivé, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'agost\r\nCerimònia: 26 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n