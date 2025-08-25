Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 26 d'agost del 2025

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 19:24

Aquestes són les cerimònies del dimarts 26 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Esperanza Calle, 83 anys

Data de la defunció: 24 d'agost
Cerimònia: 26 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Casanovas, 67 anys

Data de la defunció: 24 d'agost
Cerimònia: 26 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Llorenç Olivé, 81 anys

Data de la defunció: 24 d'agost
Cerimònia: 26 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori  de La Rambla Serveis Funeraris

