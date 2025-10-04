Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 5 d'octubre del 2025

Publicat el 04 d’octubre de 2025 a les 20:16

Aquestes són les cerimònies del diumenge 5 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Leo López Verdera, 94 anys

Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Salvadó Garrigós, 94 anys

Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 10.00 hores, a la parròquia Mare de Déu del Carme de Terrassa

Maria Díaz León, 95 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 11.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafa Gázquez Sancho, 56 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Leli Afán de Rivera Ramírez, 94 anys

Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

