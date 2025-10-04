Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 5 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 5 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Leo López Verdera, 94 anys
Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Salvadó Garrigós, 94 anys
Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 10.00 hores, a la parròquia Mare de Déu del Carme de Terrassa
Maria Díaz León, 95 anys
Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 11.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rafa Gázquez Sancho, 56 anys
Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Leli Afán de Rivera Ramírez, 94 anys
Data de la defunció: 3 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa